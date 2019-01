Roma-Virtus Entella: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Roma-Virtus Entella, ottavi di finale Coppa Italia 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Gli ottavi di Coppa Italia si chiudono con la sfida tra Roma ed Entella che si giocano l’ultimo pass per i quarti di finale della competizione. Sfida che sulla carta appare agevole per i giallorossi che affrontano l’ultima squadra di Serie C rimasta in gioco. La vincente dell’incontro dovrà affrontare nel prossimo turno la Fiorentina, uscita vittoriosa dal confronto contro il Torino. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Roma-Virtus Entella.

Roma-Virtus Entella: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Roma-Virtus Entella: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Roma-Virtus Entella: probabili formazioni e pre-partita

Il tecnico Di Francesco, visti i diversi infortuni, non potrà optare per un ampio turnover e, dunque, in campo per giocarsi gli ottavi di finale di Coppa Italia scenderanno in campo gran parte dei giocatori titolari. Tra i pali andrà Olsen dietro la linea difensiva formata da Florenzi, Fazio, Juan Jesus e Luca Pellegrini, quest’ultimo in campo al posto di Kolarov. A centrocampo, assenti De Rossi e Nzonzi, andranno Cristante e Lorenzo Pellegrini, dietro i tre trequartisti Under, Pastore e Kluivert. In attacco l’unica punta sarà Patrik Schick. Il tecnico della formazione ospite punta tutto su questi quarti di finale che potrebbero rilanciare una stagione al di sotto delle aspettative. L’Entella, neoretrocessa, adesso si ritrova a metà classifica nel girone A della Serie C. Contro i capitolini, Boscaglia confermerà gran parte della formazione che nell’ultimo turno di campionato ha pareggiato contro il Gozzano. In porta ci sarà Paroni, mentre la retroguardia sarà formata da Belli, Pellizzer, Baroni e Crialese. I tre davanti la difesa saranno probabilmente Eramo, Paolucci e Nizzetto con Adorjan sulla trequarti. Attacco affidato alla coppia offensiva Mota Carvalho–Caturano.

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Pastore, Kluivert; Schick. A disposizione: Fuzato, Greco, Karsdorp, Marcano, Santon, Luca Pellegrini, Coric, Zaniolo, Riccardi, Perotti, Dzeko. Allenatore: Di Francesco.

PROBABILE FORMAZIONE VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Paroni; Belli, Pellizzer, Baroni, Crialese; Eramo, Paolucci, Nizzetto; Adorjan; Mota Carvalho, Caturano. A disposizione: Massolo, Benedetti, Puntoriere, Ardizzone, Petrovic, De Santis, Icardi, Di Cosmo, Martinho, Cleur, De Rigo, Mancosu. Allenatore: Boscaglia.

Roma-Virtus Entella Streaming: dove vederla in tv

Roma-Virtus Entella sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv in chiaro sulle frequenze di Rai 2 (in HD canale 502 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite appe sito RaiPlay. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.