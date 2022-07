Roma, interesse per lo svincolato Zagadou: le ultime

L’ultimo nome per la difesa della Roma sarebbe quello di Zagadou: il centrale è svincolato dopo l’esperienza al Dortmund

La Roma in questi giorni sta lavorando sul mercato per chiudere qualche altro tassello soprattutto in difesa. Non solo Senesi, ma i giallorossi puntano un altro obiettivo.

L’ultima idea di Tiago Pinto è quella di Zagadou, difensore svincolato dopo l’esperienza al Borussia Dortmund. Lo riporta Gianluca Di Marzio.