Roma, Zaniolo diventa un caso: scontro tra il club e Mourinho? Per il portoghese il centrocampista resta centrale

In casa Roma la posizione di Nicolo Zaniolo rischia di diventare un caso.

Come spiegato da Sky Sport, Mourinho crede nel giocatore, lo considera centrale e lo vorrebbe impiegare sempre di più in coppia con Abraham. La proprietà della Roma, però, deve tenere sotto controllo i conti e, per tenerlo, sarà chiamata a proporgli un ingaggio quasi raddoppiato rispetto ai 2,5 milioni netti percepiti attualmente.