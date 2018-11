Zona Romagnoli: Alessio, capitan coraggio, lancia il Milan

Alessio Romagnoli sempre più leader di questo Milan. Il difensore centrale ha trovato il secondo gol nei minuti di recupero

Zona Milan o zona Romagnoli, il risultato non cambia: i rossoneri hanno ottenuto 6 punti nelle ultime due gare grazie a due gol del capitano rossonero in pieno recupero. Il centrale milanista, classe ’95, responsabilizzato sempre più dalla fascia di capitano, non si è fatto schiacciare dal peso ma è cresciuto sotto ogni aspetto. Cresciuto l’anno scorso al fianco di Bonucci, il numero 13 milanista ha lanciato il Milan in zona Champions League. L’azione che ha portato al gol contro l’Udinese rappresenta il ‘nuovo’ Romagnoli: determinazione, recupero palla, altruismo e infine grande personalità con la botta che ha battuto l’incolpevole Musso.

Il centrale e capitano rossonero è un leader tecnico ed emotivo, ormai un punto cardine dello spogliatoio e della formazione milanista, prossimo punto inamovibile della nazionale italiana. Dietro Bonucci, Barzagli e Chiellini, finalmente, abbiamo anche dei centrali forti e di prospettiva, il primo è indubbiamente Alessio Romagnoli. Il difensore, cercato da alcuni grandi club in estate, ha sposato il progetto rossonero firmando il rinnovo in estate. Poi è arrivata la fascia di capitano. Infine sono arrivati due gol che potrebbero essere fondamentali per il cammino dei rossoneri.