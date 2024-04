Castro difende Ronaldo: «Lui un esempio»

Luis Castro, allenatore dell’Al Nassr, ha parlato ai canali ufficiali del club e ha difeso Cristiano Ronaldo dopo il brutto gesto

Luis Castro, allenatore dell’Al Nassr, ha parlato ai canali ufficiali del club e ha difeso Cristiano Ronaldo dopo il brutto gesto. Le sue dichiarazioni:

RONALDO – «Una decisione sbagliata, era un contatto marginale. Il difensore dell’Al Hilal ha fatto finta di essere stato colpito in faccia. Il VAR sarebbe dovuto intervenire. Ronaldo è un esempio, un modello per tanti. Ai migliori giocatori al mondo non piace mai perdere. Non è abituato a perdere nella sua carriera ed è naturale per lui perdere il suo lato mentale ed emotivo quando perde».