Ronaldo a Linea Diletta: «Quando gioco mi diverto» – VIDEO

Cristiano Ronaldo: «Quando gioco mi diverto ancora». Il fenomeno portoghese si racconta. Le parole dell’attaccante della Juve

Edito il secondo spezzone dell’intervista di Cristiano Ronaldo a DAZN.

Di seguito le parole dell’attaccante portoghese: «Se mi diverto ancora? Sì, sempre. Mi diverto ancora, assolutamente. Mi diverto perché amo fare questo, giocare al massimo, mantenere il livello e stare bene. Fare bene mi diverte. Sono una persona diversa in campo, l’importante è stare così. Le persone si divertono e per me è normale. Io so chi sono, so quello che faccio. So che alla fine mi diranno ‘bravo. Ho iniziato a dire ‘sì’ quando ero al Real Madrid. Ho iniziato a dirlo non so bene perché, mi è venuto naturale. Segnai un gol e feci questo, ma non mi aspettavo che le persone si chiedessero il perché. E’ stato naturale, come le cose migliori che accadono».