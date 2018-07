Ronaldo, l’Italia conviene: solo 100 mila euro di tasse su 54 milioni

Italia conveniente per Cristiano Ronaldo: grazie alla legge di Stabilità del 2017, pagherà solo 100 mila euro di tasse sui 54 milioni guadagnati nel 2017

Tra i tanti discorsi che la Juventus ha potuto utilizzare per convincere Cristiano Ronaldo a vestire la maglia bianconera, c’è di certo quello che riguarda una nuova normativa fiscale introdotta dalle legge di Stabilità del 2017. Tale normativa, infatti, permette a chi si trasferisce in Italia – o anche a tutti quelli che non hanno avuto la residenza fiscale nel Belpaese in 9 delle ultime 10 annalità – di poter optare per il regime sostitutivo dei guadagni percepite all’estero.

In poche parole, Cr7 verserà solo 100 mila euro sui redditi extra italiani (questa cifra non riguarda dunque l’ingaggio che guadagnerà con la Juve) mentre i suoi familiari 25 mila euro cadauno. Un arrivo quello in Italia che non può non convenire alla stella portoghese che, stando a quanto riportato da Forbes, nel 2017 ha guadagnato ben 54 milioni di euro. Dopo i tanti problemi vissuti in Spagna a livello fiscale, CR7 vivrà di certo molto più tranquillo a Torino.