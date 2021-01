Ronaldo, rischio multa per la vacanza a Courmayeur? Le ultime

Cristiano Ronaldo ha festeggiato il compleanno della sua Georgina con una mini-vacanza a Courmayeur: violata la zona arancione

Una fuga d’amore che potrebbe costare una multa a Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Secondo quanto riporta La Stampa, il numero 7 della Juventus sarebbe a rischio sanzione per aver violato la zona arancione.

Ronaldo ha portato infatti Georgina sulle nevi di Courmayeur per i festeggiamenti del compleanno della showgirl, approfittando della mancata convocazione di Juve-Spal. Courmayeur però è situata in Valle d’Aosta che come il Piemonte è catalogata in zona arancione e gli spostamenti tra queste due regioni sono vietati. Ronaldo e Georgina si sono “smascherati” da soli sui social con un video pubblicato dalla showgirl, poi rimosso. I due potrebbero incorrere in una multa.