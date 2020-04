Ronaldo stakanovista: allenamenti senza sosta con Champions e Pallone d’Oro nel mirino

Cristiano Ronaldo non si ferma mai: il programma d’allenamento del portoghese in vista della ripartenza

Non che ci fossero dubbi ma Cristiano Ronaldo non se ne sta con le mani in mano neanche in questo periodo di stop globale. Scrive La Gazzetta dello Sport: CR7 tornerà a Torino con lo stesso sprint e gli stessi muscoli di un mese fa ma con il triplo della voglia di chiudere la stagione nel modo migliore. Nel suo mirino ci sono Champions, Coppa Italia, scudetto e Pallone d’Oro.

Il portoghese, intanto, attende impazientemente la ripresa e, ovviamente, si allena dalla sua Madeira. Il menù giornaliero prevede lavoro aerobico e forza. Fa il solito, minuzioso lavoro sui piedi, preziosissimo per la reattività, nuota, scatta, solleva pesi e naturalmente si riposa anche, perché è fondamentale alternare allenamenti e recupero. Ha una routine che rispetta in maniera maniacale, senza deroghe, perché perdere il ritmo sarebbe peccato mortale.