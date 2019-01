Ronaldo stavolta non sbaglia, gol su rigore dopo Sorrentino

Rigore decisivo di Cristiano Ronaldo, il portoghese sfrutta l’occasione per rifarsi dopo l’errore in Juventus-Chievo

Questa volta Cristiano Ronaldo non ha sbagliato. Appena una settimana dopo l’errore in Juventus-Chievo il campione portoghese si è rifatto nel posticipo di Serie A contro la Lazio. Un rigore pesante, quello calciato dall’ex Real Madrid al minuto 88 della sfida odierna tra Lazio-Juventus in programma allo Stadio Olimpico e valevole come posticipo della 21ª giornata del campionato di Serie A. Strakosha beffato dalla conclusione di CR7 che riporta in vantaggio la Juventus dopo una rimonta improbabile.

Solamente lunedì scorso Ronaldo aveva fallito il calcio di rigore contro il Chievo Verona. In quell’occasione è stato il portiere Stefano Sorrentino a intuire l’angolino in basso alla sua sinistra e strozzare in gola l’esultanza dell’ex Real. Questa sera, invece, è andato sul dischetto dopo il fallo commesso da Lulic su Cancelo e dagli undici metri non ha fallito calciando forte e centrale, spiazzando così Strakosha che si è tuffato alla sua destra. La rete dell’1-2 che vale il sorpasso e regala tre punti importantissimi per la Juve che allunga sul Napoli a +11 in classifica, mentre il portoghese sale a quota 15 gol in campionato e insegue Quagliarella.