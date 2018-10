Nasce Wayne Rooney, gloria del Manchester United – 24 ottobre 1985 – VIDEO

Il 24 ottobre 1985 nasce Wayne Rooney, attaccante inglese che ha scritto la storia con indosso la maglia del Manchester United

Quando si parla di Wayne Rooney il pensiero corre inesorabilmente prima al Manchester United, poi alla Premier, alla Champions League e a tutti gli altri trofei conquistati in 13 anni di permanenza. C’è però un momento della storia di Rooney con i red devils che i tifosi non dimenticheranno mai: lo stupendo gol in rovesciata che ha steso gli odiati rivali del City nella stracittadina di Manchester nel febbraio del 2011 e che tutt’ora resta forse il migliore fra quelli realizzati in carriera. Carriera che prende già una direzione ben precisa quando sceglie di giocare per l’Everton, lui che è nato a Liverpool il 24 ottobre 1985. Con i toffies fa tutta la trafila delle giovanili, prima di arrivare in prima squadra nel 2002. Qui però ci resta poco, perché dopo appena due anni arriva la chiamata di Sir Alex Ferguson e Rooney vola a Manchester, sponda United.

Qui vive sicuramente i migliori anni della sua vita calcistica, arrivando a vincere tutto quello che c’era da vincere. 5 campionati, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club e 1 Europa League, oltre a diverse Coppe di Lega e Community Shield, raccontano la mentalità vincente di Wazza, ma non ne racchiudono appieno lo spirito. E’ infatti, tuttora, il miglior marcatore della storia del club considerando tutte le competizioni ufficiali. Di grande potenza fisica e abile nel gioco aereo nonostante una statura non altissima, Rooney è dotato di un gran tiro dalla distanza. La generosità e la sua furia agonistica lo portano spesso a giocare anche a centrocampo o addirittura in difesa aiutando i compagni in ogni zona del campo. Parallelamente alla carriera nel club ricca di successi, c’è stata quella avara e insoddisfacente con la nazionale dell’Inghilterra con cui ha raccolto 53 reti in 119 gare e tante delusioni. Attualmente gioca MLS al DC United.

