Rooney contro il razzismo via social: «Chi lo fa è solo un codardo»

Wayne Rooney ha affrontato il delicato tema del razzismo via social

Wayne Rooney, allenatore del Derby County, ai microfoni di Sky Sports ha affrontato il delicato tema del razzismo via social dopo che anche il suo calciatore Colin Kazim-Richards ne è stato vittima.

«È triste dover parlare di queste cose al giorno d’oggi. Sembra che ogni settimana, ogni giorno, ci sia una persona diversa che subisce una qualche forma di abuso. Il problema sono le persone che sono sedute a casa che rimangono sui loro telefoni o computer. Sono davvero dei codardi. Lo dico perché sono convinto che non direbbero mai le stesse cose in faccia alla persona. In ogni caso è qualcosa che può essere risolto perché si può risalire alla vera identità di chi scrive. Trovo davvero triste e assurdo che Colin si sia trovato a spiegare ai suoi figli il perché degli abusi razzisti ricevuti».