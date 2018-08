Rose Serie A 2018-2019: l’elenco squadra per squadra

Rose Serie A 2018-2019: le squadre, i giocatori, i ruoli, gli anni di nascita e le nazionalità. L’elenco completo del massimo campionato

Il mercato è finito. E così può ufficialmente iniziare la stagione di Serie A 2018-2019. Calcio News 24, per fornirvi una panoramica completa sul massimo campionato, vi porta a scoprire tutte le rose delle venti squadre che inizieranno a darsi battaglia già dal mese di agosto. Facendovi scoprire nomi, cognomi, ruoli, giocatori, anni di nascita e nazionalità di tutti i tesserati. Si parte dall’Atalanta e si chiude con l’Udinese, nel mezzo tutte le big e anche le formazioni che lotteranno per rimanere in Serie A. Ora passiamo in rassegna tutti gli organici della Serie A 2018-2019. (articolo in costante aggiornamento)

Rosa Atalanta 2018-2019: giocatori e ruoli

PORTIERI

Etrit Berisha (ALB)

Pierluigi Gollini (ITA)

Francesco Rossi (ITA)

DIFENSORI

Ali Adnan (IRQ)

Davide Bettella (ITA)

Timothy Castagne (BEL)

Berat Djimsiti (ALB)

Robin Gosens (GER)

Hans Hateboer (OLA)

Gianluca Mancini (ITA)

Andrea Masiello (ITA)

Jose Luis Palomino (ARG)

Arkadiusz Reca (POL)

Rafael Toloi (BRA)

Marco Varnier (ITA)

CENTROCAMPISTI

Marten De Roon (OLA)

Remo Freuler (SVI)

Mario Pasalic (CRO)

Matteo Pessina (ITA)

Emiliano Rigoni (ARG)

Luca Valzania (ITA)

ATTACCANTI

Musa Barrow (GAM)

Andreas Cornelius (DAN)

Alejandro Gomez (ARG)

Josip Ilicic (SLO)

Marco Tumminello (ITA)

Duvan Zapata (COL)

Rosa Bologna 2018-2019: giocatori e ruoli

PORTIERI

Angelo Da Costa (BRA)

Antonio Santurro (ITA)

Lukasz Skorupski (POL)

DIFENSORI

Arturo Calabresi (ITA)

Gabriele Corbo (ITA)

Danilo (BRA)

Sebastien De Maio (FRA)

Mitchell Dijks (OLA)

Giancarlo Gonzalez (CRC)

Filip Helander (SVE)

Federico Mattiello (ITA)

Ibrahima Mbaye (SEN)

Nehuen Paz (ARG)

CENTROCAMPISTI

Godfred Donsah (GHA)

Blerim Dzemaili (SVI)

Adam Nagy (UNG)

Andrea Poli (ITA)

Erick Pulgar (URU)

Mattias Svanberg (SVE)

Juan Manuel Valencia (COL)

ATTACCANTI

Felipe Avenatti (URU)

Mattia Destro (ITA)

Diego Falcinelli (ITA)

Ladislav Krejci (RCZ)

Orji Okwonkwo (NIG)

Riccardo Orsolini (ITA)

Rodrigo Palacio (ARG)

Federico Santander (PAR)

Rosa Cagliari 2018-2019: giocatori e ruoli

PORTIERI

Simone Aresti (ITA)

Alessio Cragno (ITA)

Rafael (BRA)

DIFENSORI

Marco Andreolli (ITA)

Luca Ceppitelli (ITA)

Paolo Faragò (ITA)

Ragnar Klavan (EST)

Charalampos Lykogiannis (GRE)

Marko Pajac (CRO)

Fabio Pisacane (ITA)

Filippo Romagna (ITA)

Dario Srna (CRO)

CENTROCAMPISTI

Nicolò Barella (ITA)

Filip Bradaric (CRO)

Lucas Castro (ARG)

Luca Cigarini (ITA)

Daniele Dessena (ITA)

Artur Ionita (MLD)

Simone Padoin (ITA)

ATTACCANTI

Alberto Cerri (ITA)

Diego Farias (BRA)

Joao Pedro (BRA)

Leonardo Pavoletti (ITA)

Marco Sau (ITA)

Rosa Chievo 2018-2019: giocatori e ruoli

PORTIERI

Andrea Seculin (ITA)

Adrian Semper (CRO)

Stefano Sorrentino (ITA)

DIFENSORI

Mattia Bani (ITA)

Federico Barba (ITA)

Fabrizio Cacciatore (ITA)

Pawel Jaroszynski (POL)

Michele Rigione (ITA)

Luca Rossettini (ITA)

Strahinja Tanasijevic (SRB)

Nenad Tomovic (SRB)

Martin Valjent (SLO)

CENTROCAMPISTI

Valter Birsa (SLO)

Mauro Burruchaga (ARG)

Fabio Depaoli (ITA)

Gianluca Gaudino (ITA)

Emanuele Giaccherini (ITA)

Perparim Hetemaj (FIN)

Sofian Kiyine (MAR)

Joel Obi (NIG)

Ivan Radovanovic (SRB)

Nicola Rigoni (ITA)

ATTACCANTI

Filip Djordjevic (SRB)

Mehdi Leris (FRA)

Riccardo Meggiorini (ITA)

Sergio Pellissier (ITA)

Manuel Pucciarelli (ITA)

Mariusz Stepinski (POL)

Rosa Empoli 2018-2019: giocatori e ruoli

PORTIERI

Andrea Fulignati (ITA)

Ivan Provedel (ITA)

Pietro Terracciano (ITA)

DIFENSORI

Luca Antonelli (ITA)

Giovanni Di Lorenzo (ITA)

Domenico Maietta (ITA)

Michal Marcjanik (POL)

Manuel Pasqual (ITA)

Nikola Pejovic (SRB)

Lorenzo Polvani (ITA)

Jacob Rasmussen (DAN)

Matias Silvestre (ARG)

Joel Untersee (SAF)

Frederic Veseli (ALB)

CNETROCAMPISTI

Afriyie Acquah (GHA)

Ismael Bennacer (ALG)

Matteo Brighi (ITA)

Leonardo Capezzi (ITA)

Rade Krunic (BIH)

Lorenzo Lollo (ITA)

Hamed Traorè (CIV)

Salih Ucan (TUR)

Miha Zajc (SLO)

ATTACCANTI

Francesco Caputo (ITA)

Arnel Jakupovic (AUT)

Antonino La Gumina (ITA)

Levan Mchedlidze (GEO)

Samuel Mraz (SVK)

Alejandro Rodriguez (SPA)

Rosa Fiorentina 2018-2019: giocatori e ruoli

PORTIERI

Bartolomiej Dragowski (POL)

Simone Ghidotti (ITA)

Alban Lafont (FRA)

DIFENSORI

Cristiano Biraghi (ITA)

Federico Ceccherini (ITA)

Kevin Diks (OLA)

David Hancko (SVK)

Vitor Hugo (BRA)

Vincent Laurini (FRA)

Nikola Milenkovic (SRB)

German Pezzella (ARG)

CENTROCAMPISTI

Marco Benassi (ITA)

Bryan Dabo (FRA)

Valentin Eysseric (FRA)

Edimilson Fernandes (SVI)

Gerson (BRA)

Christian Norgaaard (DAN)

Jordan Veretout (FRA)

ATTACCANTI

Federico Chiesa (ITA)

Martin Graiciar (RCZ)

Kevin Mirallas (BEL)

Marko Pjaca (CRO)

Giovanni Simeone (ITA)

Cyril Thereau (FRA)

Dusan Vlahovic (SRB)

Rosa Juventus 2018-2019: giocatori e ruoli

PORTIERI

Mattia Perin (ITA)

Carlo Pinsoglio (ITA)

Wojciech Szczesny (POL)

DIFENSORI

Alex Sandro (BRA)

Andrea Barzagli (ITA)

Mehdi Benatia (MAR)

Leonardo Bonucci (ITA)

Joao Cancelo (POR)

Giorgio Chiellini (ITA)

Mattia De Sciglio (ITA)

Daniele Rugani (ITA)

Leonardo Spinazzola (ITA)

CENTROCAMPISTI

Rodrigo Bentancur (URU)

Emre Can (GER)

Juan Guillermo Cuadrado (COL)

Sami Khedira (GER)

Blaise Matuidi (FRA)

Miralem Pjanic (BIH)

ATTACCANTI

Federico Bernardeschi (ITA)

Douglas Costa (BRA)

Paulo Dybala (ARG)

Moise Kean (ITA)

Mario Manzdukic (CRO)

Cristiano Ronaldo (POR)

Rosa Napoli 2018-2019: giocatori e ruoli

PORTIERI

Nikita Contini (ITA)

Orestis Karnezis (GRE)

Alex Meret (ITA)

David Ospina (COL)

DIFENSORI

Raul Albiol (SPA)

Vlad Chiriches (ROM)

Faouzi Ghoulam (ALG)

Elseid Hysaj (ALB)

Sebastiano Luperto (ITA)

Kalidou Koulibaly (SEN)

Nikola Maksimovic (SRB)

Kevin Malcuit (FRA)

Mario Rui (POR)

CENTROCAMPISTI

Allan (BRA)

Amadou Diawara (GUI)

Marek Hamsik (SVK)

Marko Rog (CRO)

Fabian Ruiz (SPA)

Piotr Zielinski (POL)

ATTACCANTI