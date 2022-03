Roy Keane durissimo con i Red Devils: «È vergognoso, si sono arresi»

Le dure parole di Roy Keane contro il Manchester United

Intervenuto negli studi di Sky Sports, Roy Keane analizza così la pesante sconfitta del Manchester United per mano del Manchester City:

«Il secondo tempo è stato vergognoso. La peggior cosa che si può dire sullo United è che si sono arresi e in ogni sport se ti arrendi è imperdonabile. La bellezza dello sport ad alti livelli è proprio che non c’è spazio per nascondersi. Dopo il 3-1 hanno smesso di correre e hanno gettato la spugna, non capisco».