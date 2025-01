Rugani, l’agente Torchia spiega: «Ritorno alla Juve? Vi spiego che rapporto abbiamo con Giuntoli, e sull’esperienza all’Ajax»

Rugani, il suo agente (Davide Torchia) ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul suo percorso all’Ajax (e di una chiamata per ritornare alla Juve?)

Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24: soffermandosi soprattutto sul percorso del difensore durante l’anno di prestito all’Ajax. Di seguito le dichiarazioni dell’agente sulla sua attuale esperienza in Olanda e sulla squadra bianconera.

Rugani ha ricevuto qualche chiamata per tornare in anticipo alla Juventus?

AGENTE RUGANI – «Non ho ricevuto nessuna chiamata per tornare in anticipo alla Juventus. Con Giuntoli e tutto il suo team ho un rapporto molto amichevole e di rispetto reciproco. Non c’è nessuna questione in ballo per cui non penso possa tornare. Dicendo però le cose come stanno, per l’allenatore – prima dell’inizio della preparazione – Rugani non rientrava nei suoi piani: perciò, anche in questa situazione, per me continuerà ancora a non rientrarci. La mia non è una polemica, bensì la realtà: noi ci siamo adattati».