Rugani, l’agente: «C’è il Chelsea, ma operazione slegata da Higuain»

Il difensore è in uscita dalla Juventus. L’agente di Rugani ha confermato le trattative con il Chelsea: le ultimissime

Il Chelsea vuole Daniele Rugani e intende chiudere l’affare indipendentemente dall’accordo o meno per Gonzalo Higuain ed eventualmente per Miralem Pjanic. Il difensore è il principale obiettivo per il club allenato da Maurizio Sarri e Davide Torchia, agente del difensore della Juventus, ha parlato a Radio Sportiva del futuro del suo assistito: «Piace al Chelsea, non posso nasconderlo. C’è però da chiarire una questione tecnica: la Juve non ha mai messo in vendita Daniele, non ha mai detto di volerlo vendere».

Il difensore classe ’94 potrebbe andare via: o lui o Caldara potrebbero fare spazio al ritorno di Leonardo Bonucci: «Per come conosco Bonucci, se dovesse andare in porto il ritorno alla Juventus, non credo che il suo carattere ne possa risentire. Comunque l’affare Rugani è slegato dall’affare Higuain-Chelsea. Ogni operazione ha costi e dinamiche diversi. I due giocatori, poi, possono portare plusvalenze diverse. Ora Daniele è in ritiro con la Juventus, è sereno ed è contento».