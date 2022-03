Rugani: «Volevamo vincere a tutti i costi. De Ligt diverso da Chiellini e Bonucci». Le parole del difensore della Juventus

Rugani ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria della Juve contro lo Spezia.

JUVE SPEZIA – «Sono tre punti importantissimi. Era importante vincere vedendo il risultato dell’Atalanta. Abbiamo sofferto nel secondo tempo, ma ci siamo compattati come squadra e l’abbiamo portata a casa».

SOFFERENZA – «Loro sono una squadra che ha qualità, ha giocato con 4 offensivi avanti. Nel secondo tempo ci siamo trovati in difficoltà. Oggi abbiamo fatto la partita giusta, si vedeva che la volevamo vincere a tutti i costi».

DE LIGT – «Mi trovo bene con lui, è un grande giocatore, lo sappiamo tutti. Cosa cambio rispetto a Bonucci e Chiellini? Cambiano alcune caratteristiche. Adesso ci conosciamo da diverso tempo, Ci si adatta a tutti in base a con chi si gioca. De Ligt è aggressivo, fisico, diverso rispetto agli altri. Io mi trovo bene con tutti, sono a disposizione in ogni situazione per dare il mio contributo. Oggi c’era molto bisogno, vista l’emergenza. Sono contento di averlo dato e della vittoria».