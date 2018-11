Daniele Rugani non riesce a trovare spazio nella stellare Juventus di Allegri: per questo motivo la Roma ha preso contatti con l’agente del giocatore

Roma attivissima sul mercato che tra poco più di un mese aprirà i battenti. Da risolvere, in cima alla lista di Monchi, la situazione Manolas. Il difensore greco ha una clausola rescissoria di 36 milioni e anche se ha manifestato l’intenzione di restare in giallorosso, è esposto alle tentazioni di mercato e tra le società che negli ultimi tempi ha fatto un sondaggio c’è anche la Juve. Il club bianconero non confermerà Benatia e ha Barzagli avanti con gli anni, c’è bisogno di un altro difensore e Manolas sembra il profilo ideale, considerato che si può prendere a un prezzo assolutamente competitivo per un giocatore del suo valore di soli ventisette anni. La Roma vorrebbe ritoccare l’ingaggio al greco ma non può sforare con il monte ingaggi.

In questo modo si spiega la visita dell’agente di Rugani a Trigoria nella mattinata di ieri. L’ex difensore dell’Empoli che fatica a trovare spazio nell’undici titolare di Massimiliano Allegri e starebbe valutando l’ipotesi di un trasferimento a gennaio. Monchi ha già avuto diversi contatti per capire i margini di manovra per avviare una trattativa. In estate i bianconeri hanno rifiutato ben 50 milioni dal Chelsea per il difensore e non si faranno convincere tanto facilmente. La situazione potrebbe cambiare se i giallorossi mettessero sul piatto il cartellino di Pellegrini, ipotesi che attualmente appare assai remota. Il malcontento di Rugani non è però un mistero (come testimonia lo sfogo del padre su Facebook), chissà se l’ex Empoli riuscirà a trovare la serenità, magari proprio all’ombra del Colosseo.