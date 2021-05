Bologna, Sabatini: «Vignato resta perché le big fanno finta di non vedere»

Walter Sabatini parla di Emanuel Vignato, gioiellino di casa Bologna: ecco le dichiarazioni del dirigente rossoblu

Walter Sabatini parla ai microfoni di Sky Sport anche della super prestazione di Vignato contro la Fiorentina.

VIGNATO – «Chi ha visto la partita contro la Fiorentina non può non apprezzare Vignato. Crea palle gol, ha servito tre assist e ha anche inseguito Vlahovic per 60 metri, anche questo lavoro rientra nella bellezza. Per Vignato vedo una carriera sfavillante, importantissima, ha una tecnica eccezionale e anche una forza nel campo. E’ stato bravo Bigon in questo. Sarà una sorpresa per tutto il calcio europeo. Resta ancora al Bologna? Vignato per l’indolenza di club italiani ed europei che fanno finta di non vedere. Guardate Bruno Fernandes: ora vince le partite da solo ma nessuno lo ha visto in Italia, nonostante sia stato tanti anni qui. Me compreso: Dario Rossi, mio osservatore e figlio di Delio, mi ha sempre consigliato di prenderlo quando giocava al Novara».