Sabatini smorza gli entusiasmi: «Retegui è un giocatore molto normale»

Walter Sabatini, direttore sportivo, ha parlato a bttfnews.it di vari temi tra cui la scelta di Mateo Retegui di sposare la nazionale italiana.

RETEGUI – «Retegui è un giocatore molto normale. Poi vedo che in area di rigore conosce qualche movimento ma da qui a dire che sia un giocatore per la Nazionale ce ne corre. Non voglio entrare in questa polemica, se lo hanno chiamato significa che va bene andrà bene a loro. Se sarà uomo mercato in estate? No. Se dovesse diventare uomo mercato significa che le società sono alla canna del gas. E’ un giocatore normale, non ha punti di forza eccezionali, è un giocatore normale in tutto quello che fa. Ma va detto a onor del vero che un attaccante che fa due partite e la mette dentro due volte è già un bel percorso. Però è l’esaltazione della normalità».