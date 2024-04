Sacchi: «Il Milan non ha fallito in campionato, vi spiego perché»

Le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale, sulla stagione dei rossoneri in Serie A. I dettagli

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione del Milan in Serie A.

PAROLE – «A Milano si respira già l’aria del derby, Inutile negarlo: l’Inter sente di avere lo scudetto in tasca, e obiettivamente è difficile darle torto, e il fatto di poter conquistare il titolo proprio nella supersfida contro il Milan carica i tifosi. Ne ho vissuti parecchi di derby a Milano e so dunque per esperienza che è sempre una gara particolarmente sentita. Non si consuma soltanto in campo, ma va ben oltre. Nelle strade, negli uffici, nei bar, ovunque si parla di questo evento. È normale che sia così. E altrettanto normale sarà vedere i ragazzi di Pioli battagliare con tutte le loro energie per evitare che l’Inter trionfi proprio davanti ai loro occhi. Credo che daranno il duecento per cento, perché è l’ambiente che li spinge e questo è un fattore spesso decisivo in partite tanto cariche di emozioni e di passione. La stagione del Milan non va giudicata in base al risultato del derby. Sarebbe un errore madornale, e sarebbe un’ingiustizia nei confronti dei protagonisti. Mi spiego meglio».

