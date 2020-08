Sacchi: «Pirlo alla Juve? Sorpreso, ma anche contento. Ammiro chi sa rischiare»

L’ex ct della nazionale italiana Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare la scelta della Juventus

Arrigo Sacchi, ex ct della nazionale italiana ed ex allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare la scelta della Juventus. Ecco le sue dichiarazioni:

«Pirlo alla Juve? Sono sorpreso, ma anche contento. Ho sempre ammirato chi si prende dei rischi, e in questo caso se li sono presi sia i dirigenti sia Pirlo».

SCOMMESSA – «La società deve seguire le idee dell’allenatore, deve supportarlo e deve condividere le scelte di mercato. Non com’è stato con Sarri, per intenderci. Perché ho sempre pensato che i giocatori non li deve acquistare il direttore sportivo, bensì l’allenatore».

ESPERIENZA – «Io, quando arrivai al Milan, venni battezzato “il Signor Nessuno”. Fu difficile cancellare quell’etichetta, ma grazie all’aiuto della società ci riuscii. Pirlo è stato un grandissimo campione, dunque non è un Signor Nessun e parte avvantaggiato, però si tenga ben presente una cosa: tra giocare e allenare c’è un abisso».