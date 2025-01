Sacchi boccia Theo Hernandez: «Come si fa a fare un diagonale così?»

Le parole di Arrigo Sacchi, ex tecnico del Milan, molto duro nei confronti di Theo Hernandez, dopo l’errore del terzino in occasione del gol della Juve

Arrigo Sacchi a la Gazzetta dello Sport, ha parlato di Theo Hernandez. L’ex tecnico del Milan in particolare ha bocciato il terzino rossonero in occasione del gol della Juve. Di seguito le sue parole.

«Ma come si può fare una diagonale simile? Significa non essere concentrati, non essere sul pezzo, non leggere lo sviluppo dell’azione. Però, dopo quell’errore, si è ripreso e questo testimonia carattere».