Salernitana, Cerci e quella frase ambigua sui social – FOTO

Cerci potrebbe risolvere il proprio contratto con la Salernitana dopo un deludente avvio di stagione: il post ambiguo – FOTO

Alessio Cerci potrebbe risolvere il proprio contratto con la Salernitana dopo un avvio di stagione in totale ombra. L’attaccante classe ’87 ha collezionato solamente 54 minuti in campionato, suddivisi in quattro presenze.

«C’è una sola costante nella vita: il cambiamento. Dobbiamo accettare che tutto cambi, le persone, le situazioni, i sentimenti, la vita. E dobbiamo accettarlo come un albero fa con il vento: piegandosi, ma non spezzandosi mai», questo il post ambiguo pubblicato su Instagram.