Salernitana, Colantuono: «Ci abbiamo provato. Esonero? Non ci penso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato dopo il pareggio ottenuto in casa del Genoa. Le sue dichiarazioni

Stefano Colantuono ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Genoa-Salernitana.

PAREGGIO – «E’ chiaro che deve crescere la condizione dei calciatori che sono arrivati a gennaio, purtroppo non abbiamo tempo per aspettarli però. Abbiamo evidenti difficoltà, ma la Salernitana ha reagito e ci è mancato l’ultimo passaggio per trovare la vittoria. Vincere qui non è facile, il Genoa ha le nostre stesse difficoltà e dovevano vincere a tutti i costi».

ESONERO – «Ho 60 anni, l’ultimo dei miei pensieri è il mio futuro. Ne parlano i giornalisti, altrimenti diventano matti. Ho avuto una scuola di presidenti che mi hanno sempre tenuto sulle sppine. Potrei citare Gaucci e Zamparini, che ci ha lasciato poco fa. Ma è solo un problema vostro».