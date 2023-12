Salernitana, le strategie per il mercato di gennaio

Tutto sulle possibili operazioni della Salernitana nel prossimo calciomercato che inizierà a gennaio. I dettagli

Oggi è previsto un incontro tra il ds Morgan De Sanctis e l’ad Maurizio Milan per discutere delle strategie della Salernitana per il calciomercato di gennaio. Il club campano è in difficoltà con l’indice di liquidità e non può fare operazioni senza delle cessioni.

Per questo vari calciatori sono finiti nella lista dei partenti. Tra questi ci sono Bronn, Sambia, Botheim, Stewart e Simy. A sorpresa inoltre la Salernitana potrebbe decidere di cedere anche calciatori importanti come Gyomber, Pirola e Lirola.