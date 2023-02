Salernitana, Mazzocchi: «Mi sono dovuto fermare nel momento più bello. Ora voglio salvezza e Nazionale»

Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo infortunio e della stagione

Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo infortunio e della stagione. Le sue dichiarazioni:

«L’infortunio mi ha fermato nel momento più bello. Ho dovuto cliccare stop, ma ora rieccomi qui pronto a tornare e schiacciare play per tornare ai livelli di novembre. Voglio la salvezza con la Salernitana e la Nazionale. Stare fuori è stata dura e tre mesi sono lunghissimi. Dobbiamo uscire da questo momento negativo da squadra e con l’aiuto dei tifosi che sono sempre stati l’arma in più per noi come nella passata stagione. Fioretto? Voglio il bene per noi e la Salernitana e conquistare un’altra salvezza».