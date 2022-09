Salernitana, Nicola: «Juventus forte, ma andremo a Torino per fare una gara offensiva»

Il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa presentando la partita con la Juventus

PARTITA – «Per capacità e abilità è una squadra che ha determinato l’85% dei campionati, hanno una mentalità importante e sono abituati a giocare anche tre volte a settimana. La rosa è forte e può interpretare diversi ruoli: dal 4-4-2 al 4-3-3 passando al 3-5-2. Ho visto la partita contro il PSG, sul piano tattico ho notato cose interessanti da una parte e dall’altra. Hanno la forza per mettere in difficoltà chiunque. La Salernitana deve fare la corsa su sè stessa, per acquisire un certo tipo di mentalità bisogna essere pronti anche quando giochi in stadi di questo genere contro avversari altamente competitivi».

IL PIANO – «Abbiamo una chiara strategia di gioco, in alcuni frangenti della partita voglio vedere una Salernitana offensiva che accetti l’uno contro uno anche contro avversari di grande qualità».

AMBIZIONE – «C’è ambizione, la società ha fatto investimenti. Ricordiamoci, però, che si parte da zero e ci vorrà tempo. Il settore giovanile è sempre il serbatoio della prima squadra, con noi abbiamo già Motoc e Iervolino e questo ci fa veramente piacere».