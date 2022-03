Salernitana, Nicola: «Non perdiamo dignità, la strada è giusta»

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato dopo la netta sconfitta subita in casa dell’Inter: le dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport Davide Nicola ha parlato dopo Inter-Salernitana.

LE PAROLE – «Sapevamo la forza dell’Inter, ma siamo venuti qui per giocare la nostra partita, aggredendo alti e accettando i duelli individuali. Fino al loro primo gol abbiamo avuto buone iniziative per andare in vantaggio, sulle loro reti potevano esserci letture migliori. Sto provando a costruire una mentalità per vincere, non ci sono alternative al provare sempre a giocare. I ragazzi hanno dato tutto, ma la strada è questa e non perdiamo entusiasmo. Il secondo gol è arrivato allo scadere del primo tempo e ci ha scoraggiato, poi siamo calati dopo che loro hanno trovato altre reti. Ma non cambia nulla, io conoscevo la situazione quando ho accettato. Se abbiamo giocato bene in casa è grazie a questa mentalità. Non buttiamo tutti, dispiace per i tifosi ma guardiamo alla prossima. Inter e Milan sono due grandi squadre, in casa la gente ci ha dato una bella spinta e nelle difficoltà abbiamo trovato energie, ma stasera non c’era la solita voglia di vincere duelli individuali. C’è tanto da lavorare sulla difesa e sulla qualità delle giocate in avanti, ma l’Inter ha fatto vedere di essere molto forte. La squadra è molto dedita al lavoro, una sconfitta come stasera non mi fa rivalutare la settimane. Abbiamo fatto cose che abbiamo provato, abbiamo sbagliato molto certamente. Dobbiamo sentirci capaci di fare il nostro gioco contro chiunque, non c’è altra strada. Le partite precedenti ci hanno dato risposte, ma stasera ho visto coraggio. Accetto anche sconfitte nette, ma non abbiamo perso dignità, anzi la acquisiremo insieme alla consapevolezza».