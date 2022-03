Salernitana, Nicola: «Non sono scontento, questa squadra ci mette l’anima»

L’allenatore della Salernitana Nicola ha parlato dopo la partita contro il Sassuolo

Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del 2-2 contro il Sassuolo.

RISULTATO – «Noi vogliamo sempre vincere, giochiamo per vincerle. Degli altri interessa poco. Abbiamo guadagnato un punto. Non sono scontento, ma so che si può fare ancora meglio. Abbiamo pagato dazio su alcune letture in uscita. Nel secondo tempo i ragazzi hanno lottato fino all’ultimo. Non è neanche un mese che lavoro con loro e vedo che ci mettono l’anima, e a me questo basta».

SABATINI AUTOCRITICO – «Il direttore è sempre molto autocritico perché ha una qualità morale altissima, non è colpa sua se la squadra non vince. Produciamo numeri chiari per poter arrivare a vincere, noi non molliamo mai. L’approccio che vuole avere la Salernitana è quello di voler essere aggressiva».