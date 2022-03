Salernitana, Nicola: «Siamo qui per fare la nostra partita»

Il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara contro l’Inter

PARTITA – «Noi siamo venuti qua per fare la nostra partita e mettere in campo le qualità che abbiamo. Lavoriamo da sedici giorni per avere una identità ben precisa e i ragazzi stanno facendo tutto il possibile. Queste partite non sono solo belle e piacevoli ma ci danno la dimensione delle qualità che abbiamo e che possiamo ancora tirare fuori»

SUPERARE NOI STESSI – «Intanto non si possono fare vittorie dettate da episodi, noi cerchiamo la voglia di proporre il nostro gioco per poter essere competitivi in tutti i campo. Vogliamo superare noi stessi ed esprimere un entusiasmo utile per la rincorsa»

CLASSIFICA – «Definire l’Inter fragile mi sembra non consono alla loro reale forza e a quello che dice la classifica. Noi non dobbiamo guardare la classifica ma la voglia che abbiamo per ottenere risultati diversi»