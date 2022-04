Salernitana, Ribery: «Vogliamo restare in Serie A, ci crediamo»

L’attaccante della Salernitana Ribery ha parlato dopo la vittoria in casa della Sampdoria

Franck Ribery, attaccante della Salernitana, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo la vittoria per 2-1 in casa della Sampdoria.

VITTORIA – «Tutte le partite sono difficili, dopo la gara di Roma è stata dura perché avevamo fatto una bella gara e meritavamo la vittoria. Oggi abbiamo dimostrato che ci crediamo alla salvezza, abbiamo ancora delle partite e faremo il massimo poi vedremo cosa succederà. Vogliamo rimanere in Serie A ma sappiamo che è difficile, abbiamo perso qualche partita di troppo anche se meritavamo di più. In certe situazioni poi è difficile uscirne ma sappiamo quello che vogliamo e oggi lo abbiamo dimostrato».

EDERSON – «Quando l’ho visto ho capito subito che ha qualità, è giovane ma ha carattere e personalità, non ha paura ed è buono per lui e per noi, gli auguro il meglio. Io invece quando sono al campo mi diverto e sono contento, il calcio è una passione. Sono contento anche per i tifosi, è stato difficile per loro ma ci sono stati sempre vicini».