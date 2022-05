La Salernitana si salva con il record di punti negativo in Serie A: 31 punti mai nel campionato a 20 squadre

La Salernitana pur perdendo contro l’Udinese raggiunge una storica salvezza. Un record in negativo in realtà, perché la quota punti ottenuta per salvarsi non è mai stata così bassa.

In un campionato a 20 squadre mai una formazione si era salvata con 31 punti. Nicola firma un altro miracolo sportivo per la Salernitana.