Salernitana Sassuolo: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Arechi andrà in scena la sfida di Serie A tra Salernitana e Sassuolo: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Arechi andrà in scena la sfida di Serie A tra Salernitana Sassuolo. Le ultime due della classe si affrontano per conquistare punti importanti per la salvezza. Difficile per i campani visti i punti di distacco dalla quart’ultima e dopo l’ennesima sconfitta col Bologna. Più vicina per i neroverdi ma necessitano di tornare al successo dopo il pari con l’Udinese per uscire dalla zona rossa. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Manolas, Boateng, Pirola; Pierozzi, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. All. Colantuono

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Henrique, Racic; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. All. Ballardini

Salernitana-Sassuolo: orario e dove vederla

Salernitana–Sassuolo gara delle ore 20:45 del venerdì, che aprirà la trentunesima giornata della Serie A, la dodicesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.