Salernitana, Sepe: «Sconfitta meritata, ora dobbiamo seguire Nicola»

Luigi Sepe, portiere della Salernitana, ha parlato dopo la netta sconfitta in casa dell’Inter: ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Sky Sport Luigi Sepe ha parlato dopo Inter-Salernitana.

SCONFITTA – «E’ un risultato pesante che abbiamo giustamente meritato perchè hanno giocato meglio di noi. Brutta partita, dispiace per chi è venuto a vederci. Ora pensiamo alla partita di sabato».

ATTEGGIAMENTO – «Se noi guardiamo fino alla partita scorsa ti dico di sì, era quello giusto. Se vediamo alla gara di stasera non dico di continuare così, ma di lavorare e seguire il mister. Dobbiamo unirci da squadra e far sì che queste partite ci diano carica per la prossima. Oggi era una partita difficile, sappiamo che i punti dobbiamo farli in altre partite».

ATTACCO INTER – «L’Inter è una squadra fortissima, in giornata può battere chiunque e lo ha dimostrato vincendo lo scudetto lo scorso anno. Anche in questa stagione gioca un ottimo calcio».