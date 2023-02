Salernitana, Sousa: «Ho visto intesa tra chi era in campo, chi era in panchina e chi era sugli spalti»

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 contro il Monza

SALERNITANA – «Ho parlato ieri in conferenza stampa e già avevo detto che Candreva è un giocatore estremamente intelligente che trova sempre soluzioni per i compagni. La comunicazione tra lui e Kastanos è stata straordinaria, Piatek ha dettato la profondità ed è cresciuto molto durante la partita. La resilienza di questa squadra nei comportamenti ci ha fatto vincere una partita difficilissima, a cospetto di un avversario maturo, con una identità precisa e che ci ha fatto correre.

Contro il Monza non puoi permetterti di abbassare la guardia neanche sul 3-0, ho voluto una Salernitana corta e che fosse compatta tra le linee. Poi c’è stato il gol straordinario di Coulibaly, quanto serviva per sbloccarci mentalmente. E’ vero che c’è tanto da migliorare, però ho visto che i calciatori facevano girare la palla anche dal basso senza perderci in lanci lunghi. Ho visto intesa tra chi era in campo, chi era in panchina e chi era sugli spalti. L’atteggiamento durante la partita è stato determinante per questo ricompattarsi tra ogni componente. Solo così possiamo ottenere risultati del genere».