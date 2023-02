Salisburgo, Adamu: «Reggeremo la pressione dell’Olimpico»

Le parole di Junior Adamu, attaccante del Salisburgo, sulla sfida di ritorno di Europa League contro la Roma

Junior Adamu ha parlato della sfida tra Roma e Salisburgo al Corriere della Sera.

PAROLE – «Il mio idolo è sempre stato Lewandowski, sfidarlo in Champions, stringergli la mano e segnare in quella partita è stato un sogno. Qua facciamo esperienza, ci prepariamo per arrivare un giorno ai massimi livelli. Abbiamo giocato tutti in stadi storici, per questo so che reggeremo anche l’Olimpico pieno e la gara contro la Roma. Siamo abituati a grandi palcoscenici».