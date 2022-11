Sampdoria, Audero: «Le parole le porta via il vento, bisogna dimostrare con i fatti»

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha parlato prima del match di oggi contro il Lecce. Di seguito le sue dichiarazioni

DICHIARAZIONI – «Ci siamo confrontati, scambiati i nostri pensieri su questa situazione, su cosa si può fare per levarsi da un momento difficile. Le parole le porta via il vento, bisogna dimostrare con i fatti. È una bella occasione e spero ci sia un unione da parte di tutti. Tifosi? Il clima che i tifosi ci trasmettono… Non possiamo dire nulla, fin dall’inizio ci hanno sostenuto e continuano a farlo. Normale alla fine che si facciano sentire con il loro stato d’animo, ma non possiamo dire niente, solo fargli un applauso».