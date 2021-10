Sampdoria, bivio D’Aversa: Cagliari e Spezia già decisivi?

Sampdoria, sale la pressione su Roberto D’Aversa: l’incontro a Milano con Ferrero aggiunge peso alle partite contro Cagliari e Spezia

Sale la pressione su Roberto D’Aversa. L’incontro con Massimo Ferrero a Milano per discutere della situazione della Sampdoria aggiunge il carico a una classifica che vede i blucerchiati con solo sei punti dopo sette giornate, con dieci gol realizzati e tredici subiti e senza vittorie tra le mura del Ferraris (una sola vittoria in totale contro l’Empoli).

Ora non si può più sbagliare. Cruciali per capire che ruolo vuole giocare la Sampdoria nell’attuale Serie A 2021/22 saranno le gare contro Cagliari e Spezia. La trasferta in terra sarda è storicamente ostica per i blucerchiati, ma un passo falso potrebbe essere un serio problema, quasi obbligata invece la vittoria in casa contro lo Spezia diretta concorrente per la salvezza.