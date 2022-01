Sampdoria, Chabot piace in Serie A e non solo: sirene anche da Francia e Germania

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Sampdoria: Chabot piace molto in Serie A ma non solo. Sul difensore anche squadre francesi e tedesche

La Sampdoria non fa muro alla partenza di Julian Chabot. Il difensore tedesco, assente contro il Torino per squalifica, ha mercato in Serie A dove la Salernitana si è già fatta avanti. Sul giocatore però ci sarebbe anche l’interesse di ben tre club stranieri: Colonia, St. Etienne e Strasburgo.

Ed è proprio il Colonia a essere più avanti nella trattativa per Chabot. In occasione di Sampdoria-Cagliari al Ferraris era presente Martin Schulz, osservatore del club tedesco. A quanto riporta Il Secolo XIX, un’offerta sarebbe in arrivo sul tavolo di Corte Lambruschini.

