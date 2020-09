Sampdoria, Colley nel mirino del Liverpool. Le ultime

Omar Colley, secondo fonti inglesi, piacerebbe al Liverpool che però non avrebbe avanzato offerte. La Sampdoria lo valuta 12 milioni

Omar Colley rimane uno dei nomi più chiacchierati della Sampdoria, con il Liverpool che secondo fonti inglesi avrebbe mostrato interesse nel difensore centrale.

Non sempre l’interesse però si traduce in una trattativa. Secondo la Repubblica, infatti, il club vincitore dell’ultima Premier League non si sarebbe ancora mosso presentando un’offerta ufficiale, che dovrà soddisfare la richiesta di Massimo Ferrero equivalente a 12 milioni di euro.