Sampdoria, Colley: «Sono deluso. La strada è lunga»

Omar Colley ha commentato la sconfitta contro il Benevento: le dichiarazioni del difensore della Sampdoria

Omar Colley, difensore della Sampdoria, ha commentato al media ufficiale doriano la sconfitta contro il Benevento.

GOL – «Sono felice per il mio primo gol, ieri era il compleanno di mia moglie. Però sono deluso perché abbiamo perso. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio che nel secondo: abbiamo perso concentrazione e loro avevano un buon attacco».

CONCENTRAZIONE – «La strada è lunga. Concentriamoci e andiamo avanti: questo è il calcio. Vogliamo continuare a lavorare per migliorare in vista delle prossime partite. Forse è subentrata anche un po’ di stanchezza, ma dobbiamo mantenere alta la concentrazione per tutta la partita, altrimenti si perde. Non molliamo».