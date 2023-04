Sampdoria, continua il caso Sabiri: previsto un incontro con Stankovic

Anche oggi Sabiri non si è allenato con il resto del gruppo: previsto a breve un incontro con Dejan Stankovic per ricucire lo strappo

La Sampdoria ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della sfida contro la Cremonese, in programma sabato 8 aprile allo stadio Ferraris. Il tecnico Dejan Stankovic ritroverà Bram Nuytinck, ma perderà lo squalificato Jeison Murillo. Massima attenzione alla difesa, perché la speranza è quella di riavere a disposizione Koray Gunter: il centrale turco è attualmente ai box per un problema muscolare, ma potrebbe stringere i denti ed essere almeno convocato per lo scontro salvezza con i grigiorossi. Assenti certi Manuel De Luca e Andrea Conti, oltre ai lungodegenti Emil Audero e Ignacio Pussetto che hanno concluso anzitempo la stagione.

E poi c’è la questione relativa ad Abdelhamid Sabiri. Il fantasista marocchino è ai ferri corti con Stankovic, non è stato convocato per la partita di ieri contro la Roma ed era assente alla seduta odierna. Previsto un incontro con l’allenatore serbo per fare chiarezza sulla situazione, ma non si esclude un’altra esclusione in vista della Cremonese. D’altronde, lo stesso Stankovic si è soffermato con tono polemico sulla scarsa mentalità di Sabiri, che starebbe già pensando al suo futuro alla Fiorentina anziché alla delicata situazione della Sampdoria.

