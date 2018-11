Sampdoria, Defrel: «Non so ancora dove giocherò la prossima stagione»

Il centravanti della Sampdoria, in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, Gregoire Defrel ha parlato del suo futuro durante un’intervista

La Sampdoria sta preparando la prossima gara di campionato dove dovrà affrontare il Genoa nel derby della Lanterna. Il club ligure cerca riscatto dopo il brutto KO dello scorso turno quando ha rimediato un sono 4-1 in casa della Roma. Mentre la formazione del tecnico Giampaolo lavora sulla gara, la dirigenza riflette sul calciomercato. Alla Samp nei giorni scorsi è stato accostato il centravanti svedese Zlatan Ibrahimovic che potrebbe rinforzare l’attacco blucerchiato.

Intanto di calciomercato ha parlato l’attaccante Gregoire Defrel, autore di un ottimo inizio di stagione con 6 reti all’attivo. Il giocatore francese, in prestito con diritto di riscatto dalla Roma, ha spiegato in un’intervista a Il Secolo XIX: «Non ho ancora capito se nella prossima stagione vestirò la maglia della o quella della Sampdoria, non lo so ancora. Io comunque penso solo a giocare, e se possibile a segnare. Del futuro ne parleremo quando sarà il momento giusto». Per riscattare il giocatore la squadra ligure dovrà versare nelle casse una cifra importante entro il 30 giugno 2019: 18,5 milioni di euro.