Sampdoria, Di Silvio sulla cessione del club: «Stiamo lavorando giorno e notte»

Francesco Di Silvio, intermediario italiano del gruppo Al Thani, ha parlato a Tuttosport circa una possibile cessione della Sampdoria. Di seguito un estratto delle sue parole.

NESSUN ALLARME – «Stiamo andando avanti con Vidal. Nessun allarmismo. Il mondo arabo non è come il mondo occidentale. Ci sono tempi diversi. E ricordiamoci che non stiamo comprando una società che va bene ma una società indebitata. Bisogna avere fiducia. Le cose si stanno chiudendo. La piazza non deve agitarsi. Stiamo lavorando giorno e notte».

