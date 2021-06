Allenatore Sampdoria: tutto su Dionisi, ecco cosa manca per convincere il tecnico dell’Empoli

La Sampdoria è sempre più vicina alla scelta del prossimo allenatore. Ferrero vuole Dionisi: tutti gli ostacoli per l’attuale tecnico dell’Empoli

Il casting di Massimo Ferrero per trovare l’allenatore della Sampdoria sembra vicino alla conclusione. Il prescelto del presidente blucerchiato è, infatti, Alessio Dionisi. La situazione contrattuale del tecnico dell’Empoli potrebbe creare qualche complicazione, ma il club di Corte Lambruschini, convinto della scelta, proverà a superare ogni ostacolo.

Dionisi non ha ancora accettato la proposta di rinnovo con l’Empoli e ha un clausola che lo lega alla società toscana, clausola che obbligherà Ferrero a pagare un indennizzo per liberarlo. Per l’allenatore, inoltre, la Sampdoria dovrà stare attenta alla concorrenza di Verona e Sassuolo.