Sampdoria, Ferrero pronto a tornare ma serve un finanziatore

Massimo Ferrero è pronto a tornare in sella alla Sampdoria. L’ex presidente non molla la presa nonostante debba trovare un finanziatore.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Ferrero avrebbe due strade: la prima è quella di trovare un finanziatore, l’altra chiedere credito alla Banca. L’ultima ipotesi da scartare a priori. Il futuro è tutto da decifrare in casa Sampdoria e Ferrero cerca spiragli per tornare in sella.