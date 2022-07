Sampdoria, Gabbiadini: «Non so quando rientrerò. Le punizioni? Le lascio a Sabiri...»

L’attaccante della Sampdoria Gabbiadini ha parlato del suo rientro in campo e della prossima stagione

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ai microfoni di Primocanale ha parlato della sua prossima stagione in maglia blucerchiata.

INFORTUNIO – «Rientro? Non lo so. Adesso mi sto allenando da solo, senza partitelle. Una volta che rientrerò completamente con la squadra capirò a che punto sono, adesso è difficile da dirsi».

SABIRI– «Calci piazzati? Le palle inattive sono importantissime. Adesso c’è anche Sabiri e se le butta dentro tutte come ieri, gliele lascio volentieri. E ci sarò anche io».

NUOVO SISTEMA DI GIOCO – «È un ruolo che mi piace. Negli ultimi anni ho fatto la seconda punta, che è leggermente diversa rispetto a quello che mi chiede Giampaolo oggi. Però ho fatto lo stesso ruolo ai tempi di Mihajlovic, raggiungendo anche ottimi risultati. Non vedo perché non rifarlo. Ogni anno che passo miglioro, sono giovane dentro e non smetto mai di imparare. Devo tenere la testa bassa e lavorare per diventare sempre più forte per poter aiutare la squadra».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU SAMP NEWS 24