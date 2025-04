Sampdoria, Gastaldello avvisa la squadra: «La Samp in C è un pugno in un occhio: ci sono tutti i mezzi per salvarsi, ma la squadra deve fare questo»

Le parole di Daniele Gastaldello, ex difensore della Sampdoria, sul momento difficile dei blucerchiati: «La Samp in C è un pugno in un occhio»

L’ex difensore della Sampdoria Daniele Gastaldello ha parlato del momento dei blucerchiati, al momento nelle ultime posizioni di classifica di Serie B e con la concreta paura di una retrocessione in Serie C. Di seguito le sue parole a La Gazzetta dello Sport.

«La Samp in Serie C sarebbe un pugno in un occhio. Ci sono tutti i mezzi per salvarsi. I giocatori hanno un obbligo nei confronti della piazza. Questa era una squadra costruita per i vertici della B, se è qui significa che qualcosa è stato sbagliato. Ora non serve puntare il dito sui colpevoli. Occorre stare uniti e in questo mese e mezzo cercare di venirne fuori tutti insieme».