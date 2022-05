Sampdoria, Lanna: «Cessione? Ci sono degli interessati. Sono certo della salvezza»

Il presidente della Sampdoria Lanna ha parlato delle voci sull’ipotetica cessione del club e dell’obiettivo salvezza

Marco Lanna, presidente della Sampdoria, ha parlato sulle frequenze di Radio Anch’io Sport: il commento sulla cessione del club e sul finale di campionato.

CESSIONE SAMPDORIA – «Ci sono alcuni soggetti che hanno manifestato interesse e credo che rimangano alla finestra finché non ci sia la certezza sportiva della salvezza. A salvezza acquisita credo e mi auguro che le manifestazioni di interesse diventino più concrete».

GIAMPAOLO – «Ha ancora due anni di contratto ed è confermato».

CAMPIONATO – «Con questa determinazione sono certo che riusciremo a portare a casa l’obiettivo salvezza. Inter? Non vogliamo arrivare a giocarci la salvezza all’ultima giornata di campionato in trasferta a Milano. Potrebbe diventare complesso arrivare a dover fare punti a Milano, per questo oggi si riprende a lavorare: le prossime due partite saranno importanti per la salvezza matematica».

